Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Überfall auf Juwelier an Marktstraße

Ahaus (ots)

In Ahaus ist es am Mittwoch gegen 09.20 Uhr zu einem Überfall auf ein Juweliergeschäft an der Marktstraße gekommen. Einen Täter konnte die Polizei bereits festnehmen. Ein Zeuge hatte den entscheidenden Tipp gegeben und die Einsatzkräfte zu ihm gelotst. Ein zweiter Täter ist weiterhin flüchtig.

ACHTUNG - Flüchtiger Täter könnte bewaffnet sein! Beschreibung: blaue Steppjacke, neongelbes Kapuzenshirt darunter, schwarze Kapuze auf dem Kopf, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe. Die Person könnte bewaffnet sein! Sprechen Sie den Mann nicht an, rufen Sie die Polizei unter 110, wenn sie ihn sehen.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell