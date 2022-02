Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kind angefahren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Montag ein 13 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der Bocholter befuhr gegen 16.50 Uhr den Stenerner Weg in Richtung Barloer Weg, als der Wagen einer 69 Jahre alten Bocholterin kreuzte. Diese hatte die Eintrachtstraße in Richtung Stenerner Weg befahren, um nach links auf diesen abzubiegen. Es kam zur Kollision, infolgedessen der 13-Jährige stürzte. Eine ärztliche Behandlung des Jungen war zunächst nicht erforderlich. Er wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell