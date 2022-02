Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geisterradler fährt gegen Transporter

Borken (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 19 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Borken zu. Gegen 22.40 Uhr fuhr der Borkener vom Marktplatz kommend in Richtung Johann-Walling-Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Als er die Einmündung Mühlenstraße passierte, kollidierte der Radfahrer mit einem Transporter eines von rechts kommenden 22 Jahre alten Borkeners. Dabei stürzte der 19-Jährige. Der Fahrer des Kastenwagens war auf der Mühlenstraße in Richtung Markplatz unterwegs, um dort zu parken. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

