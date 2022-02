Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Kleintransporter angefahren

Vreden (ots)

Einen Schaden von circa 3.500 Euro an einem Kleintransporter angerichtet hat mutmaßlich ein Lkw Fahrer in Vreden. Die hintere rechte Fahrzeugseite ist beschädigt, die Heckklappe gleicht einer geöffneten Sardinendose und das Rücklicht ist demoliert. Der weiße Opel wurde zudem durch die Kollision seitlich verschoben. Zu dem Geschehen auf einer Rasenfläche an der Einmündung Nelkenweg/Blumenstraße kam es am Montag zwischen 07.30 und 12.30 Uhr. Ein Zeuge hatte am Montagmorgen einen blau-gelben Sattelzug mit niederländischen Kennzeichen beim Rangieren an der Unfallstelle beobachtet. Ob der Fahrer den Schaden verursacht hat, ist der derzeit unklar. Die Polizei bittet diesen sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

