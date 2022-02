Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auf unversichertem E-Scooter ohne Führerschein unterwegs

Ahaus (ots)

Mit einem Strafverfahren rechnen muss eine 21 Jahre alte Ahauserin. Sie hatte sich am Sonntag einen E-Scooter geliehen und war damit am Abend auf dem Hessenweg unterwegs. Polizeibeamten fiel auf, dass kein Versicherungskennzeichen an dem Elektrokleinstfahrzeug befestigt war. Für einen E-Scooter, wie er nun zwischen der Ahauserin und den Beamten stand, wäre zudem ein Führerschein erforderlich gewesen. Diesen hat sie nicht. Die 21-Jährige gab an, nicht gewusst zu haben, dass eine Haftpflichtversicherung und eine Fahrerlaubnis für ein solches Gefährt erforderlich sind. Da Unwissenheit bekanntlich nicht vor Strafe schützt, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell