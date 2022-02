Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Ein Radfahrer hat sich am Montag in Bocholt-Mussum bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen: Ein 23-Jähriger hatte gegen 06.00 Uhr mit seinem Wagen die Straße Uphoff vom Schlavenhorst kommend in Richtung Harderhook befahren. Ein 19-jähriger Bocholter war mit seinem Rad dort in gleicher Richtung unterwegs. Zur Kollision kam es, als der Autofahrer aus Rhede den Radfahrer überholte und dieser gleichzeitig nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Der Radfahrer gab an, keine medizinische Versorgung zu benötigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro.

