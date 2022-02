Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Autofahrer fährt Frau über Fuß

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Zufahrt zu einem Verbrauchermarkt an der Gronauer Straße in Ahaus-Alstätte. Die 93 Jahre alte Ahauserin lief am Rand der Zuwegung in Richtung Markt, als ein vorbeifahrender 86 Jahre alter Haaksbergener auf der Suche nach einer freien Zapfsäule nach rechts ausscherte und über den Fuß der Senioren fuhr. Der Rettungsdienst brachte die 93-Jährige in ein Krankenhaus.

