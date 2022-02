Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Kollision beim Queren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Sonntag in Bocholt-Biemenhorst bei einem Unfall erlitten. Die 66-Jährige hatte gegen 09.30 Uhr den Radweg aus Richtung Maximilian-Kolbe-Straße in Richtung Schulstraße befahren. Als die Bocholterin diesen queren wollte, kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 51-Jährigen. Die Bocholterin hatte die Schulstraße in Richtung Bocholt befahren. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte in ein Krankenhaus.

