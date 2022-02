Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Unfallverursacher kommt zurück

Ahaus (ots)

Ein freundlicher Gruß führt schließlich zum Unfallverursacher. Als sich Polizeibeamte mit einem Zeugen in der Nacht zum Sonntag an einer Unfallstelle unterhielten, lief ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann vorbei. Offensichtlich kannte man sich. Mit einem "Moin" gefolgt vom Vornamen begrüßte der Zeuge den vorbeilaufenden Mann, der unbeirrt seinen Weg fortsetzte. Zunächst erschien die Situation unverdächtig. Was war geschehen? Ein Autofahrer hatte gegen 02.00 Uhr auf der Flörbachstraße in Ahaus-Wessum an einer Straßenverengung einen Baum beschädigt und war geflüchtet. Lediglich Fahrzeugteile und eine beginnende Flüssigkeitsspur hatte der Unbekannte hinterlassen. Auch ohne ausgebildete Fährtensucher zu sein, entdeckten Polizisten in einer Bauerschaft das Ende der Spur, die zuvor in Schlangenlinien über den Straßenbelag verlaufen war. Dort stand ein unfallbeschädigter Wagen. Bei der Halterabfrage schloss sich der Kreis. Den Vornamen hatten sie vor wenigen Minuten schon einmal gehört. Zuhause konnten Polizisten den Mann antreffen: Es war der alkoholisierte Fußgänger und mutmaßliche Fahrer des Unfallwagens. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,8 Promille schließen ließ. Es folgte eine Blutentnahme, um die Alkoholisierung exakt bestimmen zu können. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell