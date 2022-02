Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Überholvorgang falsch eingeschätzt

Ape überschlägt sich

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 22 Jahre alter Ahauser bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen erlitten. Der Fahrer eines Rollermobils vom Typ Ape war gegen 07.10 Uhr auf der Kreisstraße 17 aus Richtung Alstätte kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als er von dem Wagen eines ebenfalls 22 Jahre alten Ahauser angefahren wurde. Der Autofahrer hatte trotz durchgezogener Linie andere Autos überholt und aufgrund von herannahenden Gegenverkehr wieder einscheren müssen. Dabei fuhr er auf den italienischen Kleintransporter auf, der sich infolgedessen überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Unfallverursacher kam von der Straße ab und kollidierte mit einer Mauer. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 11.000 Euro geschätzt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ahaus, Löschzug Wessum reinigten die Straße.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell