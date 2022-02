Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Zaungitter an Fischtreppe beschädigt

Velen (ots)

Randaliert haben Unbekannte am Wochenende an der Fischtreppe in Velen-Ramsdorf: Die Täter machten sich mit Gewalt an der Einfriedung der Anlage an der Paulusstraße zu schaffen: Sie brachen zwei Gitterelemente aus dem Fundament und warfen sie in die Bocholter Aa. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 08.40 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

