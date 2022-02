Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelec am Bahnhof entwendet

Gronau (ots)

Auf ein Pedelec des Typs Kalkhoff Agattu 17R hatten es Diebe in Gronau-Epe abgesehen. Das Rad stand am Montag zwischen 07.00 und 13.30 Uhr mit zwei Schlössern gesichert am Bahnhof, als die Täter zuschlugen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

