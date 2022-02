Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Hund beißt

Halter zahlt

Borken (ots)

Eine blutende Beinwunde und eine beschädigte Hose hat ein Hund am Montagabend in Borken angerichtet. Eine 17 Jahre alte Schülerin lief auf der Straße Im Piepershagen, als ihr gegen 16.00 Uhr ein Mann mit Hund entgegenkam und schließlich das Tier in das Bein der Fußgängerin biss. Mutmaßlich hatte der Hundehalter von dem Vorfall nichts mitbekommen: Er habe nach Angaben der Schülerin die ganze Zeit auf sein Handy gesehen. Auf den Sachverhalt angesprochen fragte der Unbekannte, was die Hose gekostet habe und sicherte zu, sofort mit Geld zurückzukommen. Das tat er auch. In der Annahme mit 50 Euro die Sache aus der Welt geschafft zu haben, trennten sich die Wege. Später erstattete die Geschädigte Anzeige bei der Polizei: Der Hund wirkte auf die 17-Jährige gefährlich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell