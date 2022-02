Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Ladendiebe vorläufig festgenommen

Borken (ots)

Vier Personen konnten nach einem Ladendiebstahl am Montag in Borken-Weseke vorläufig festgenommen werden. Die georgischen sowie rumänischen Männer im Alter zwischen 29 und 41 Jahren spielten in dem Sachverhalt verschiedene Rollen. Einer fuhr das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, zwei andere hatten in einer mit Alupapier ausgekleidete Tasche Waren aus einem Discounter entwendet. Beim Verlassen des Ladens schlug die Alarmanlage an. Mehrere Zeugen hatten die Polizei schließlich auf vier Tatverdächtigen hingewiesen. Sie waren auf der Flucht durch Gärten geschlichen. Zwei taten unbeteiligt, als die Polizei sie ansprach. Zeugenaussagen rückten die Tatbeteiligung aber in ein anders Licht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die mutmaßlichen Ladendiebe nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt. Ausreichende Haftgründe lagen nicht vor. Der genutzte Wagen wurde sichergestellt: Die Eigentumsverhältnisse konnte nicht geklärt werden.

