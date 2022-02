Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

Bocholt (ots)

Werkzeug aus einem Baucontainer entwendet haben Einbrecher in Bocholt-Mussum. Um an ihre Beute, ein Lasermessgerät, einen Schlagschrauber, beides vom Hersteller Hilti, und an eine Zange zu gelangen, brachen die Täter ein Schloss auf. Zu dem Geschehen an der Straße Wüppings Weide kam es zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 08.30 Uhr. Die Kripo erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

