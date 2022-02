Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw zerkratzt - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

SÖHLDE/Hoheneggelsen (hep): Im Zeitraum vom 25.02.2022, 12:00 Uhr bis 28.02.2022, 08:00 Uhr, wurde in der Theodor-Storm-Straße der Pkw VW up eines 52-jährigen Söhlders beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten den Lack der Fahrertür, so dass ein Schaden an dem Pkw in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages entstand. Zeugen der Tat oder andere Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter 05063-9010 beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

