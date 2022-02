Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 25.02.-27.02.2022

Hildesheim (ots)

Elze (bue): Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu sämtlichen der folgenden Ereignisse, dass sie sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze melden.

Verkehrsunfallflucht mit zurückgelassenem Pkw in Elze - Zeugenaufruf

Am 26.02.2022 befuhr eine 31-jährige Elzerin gegen 02:30 Uhr mit ihrem Pkw die Wülfinger Straße von Elze kommend in Fahrtrichtung der Bundesstraße 3. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Verkehrszeichen. Ihr Pkw kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Die an den Verkehrszeichen und beteiligtem Pkw entstandene Schadenssumme wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Fahrerin entfernte sich nach der Unfallverursachung unerlaubt von der Unfallstelle und meldete ihre Beteiligung erst am späten Nachmittag des 26.02.2022 telefonisch dem Polizeikommissariat Elze. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Sachbeschädigung an einem Pkw in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Im Tatzeitraum vom 25.02.2022, 18:00 Uhr, bis 26.02.2022, 09:45 Uhr, zerkratzt ein bislang unbekannter Täter den auf dem an der Straße Kuhmasch in Gronau (Leine) befindlichen Parkplatz des Gronauer Freibades geparkten Pkw Audi eines 23-jährigen Gronauers rundherum mit einem scharfkantigen Gegenstand. Die Schadenssumme wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Unbekannter flüchtet auf einem entwendeten Leichtkraftrad in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Am 26.02.2022 begeben sich Beamte des PK Elze gegen 10:55 Uhr zur Überprüfung eines, wie wenige Minuten zuvor bekannt wurde, möglicherweise entwendeten rotweißen Leichtkraftrades. Das Leichtkraftrad befindet sich auf dem an der Straße Kuhmasch befindlichen Parkplatz am Gronauer Freibad und den Sportanlagen. Im Moment des Eintreffens der Beamten befinden sich zwei Personen mit einem weiteren Leichtkraftrad an dem zu überprüfenden Leichtkraftrad. Bei Bemerken des Streifenwagens startet eine Person das rotweiße Leichtkraftrad und flüchtet über den zur Südstraße verlaufenden Fußweg "Zum Südwall" vor den Beamten. Die unverzüglich eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verläuft erfolglos. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass das rotweiße Leichtkraftrad tatsächlich durch bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 25.02.2022 auf den 26.02.2022 im Raum Eschershausen entwendet wurde. Die Polizei Elze bittet nun um Hinweise bezüglich des flüchtenden Fahrers und des Verbleibes des Leichtkraftrades. Die vor Ort verbliebene Person und das verbliebene Leichtkraftrad können durch die Beamten kontrolliert werden. Es stellt sich heraus, dass der 21-jährige Gronauer das Versicherungskennzeichen eines anderen ihm gehörenden Kleinkraftrades an diesem ihm ebenfalls gehörenden, momentan jedoch nicht zugelassenem Leichtkraftrad angebracht hat. Das Kennzeichen ist zudem in eine fast waagerechte Position gebogen. Den 21-jährigen Gronauer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch. Das Führen des Leichtkraftrades im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihm untersagt.

