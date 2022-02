Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Holle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Holle (bue); Am 26.02.2022, in der Zeit von 17:25 Uhr bis 23.15 Uhr stiegen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Hollenweg in 31188 Holle ein.

Hierbei wurde vorerst versucht eine rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln. Als dieses misslingt, wird die Terrassentürverglasung eingeschlagen und der innenliegende Terrassentürgriff durch die eingeschlagene Verglasung betätigt, um in das Wohnhaus zu gelangen. Anschließend werden mehrere Schränke im Tatobjekt durchwühlt, bevor der oder die Täter das Wohnhaus wieder verlassen und unbekannt entkommen. Bislang ist kein Diebesgut bekannt. Der Einbruch wird durch die Geschädigten bei deren Heimkehr festgestellt.

Durch das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth wurde ein Strafverfahren aufgrund eines Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet. Gesucht werden jetzt Zeugen der Tat oder andere Hinweisgeber, welche ggf. verdächtigte Umstände wahrgenommen haben. Diese mögen sich telefonisch unter 05063-9010 beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell