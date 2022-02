Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Altkleider- und Papiercontainer durch Feuer beschädigt

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Wehrstedt (hep): Am 26.02.2022, gegen 20:20 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Wehrstedt in die Straße Ahnepaule entsandt, um einen Containerbrand zu löschen. Durch eine Streifenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth konnte ermittelt werden, dass in einem Papier- und einem Altkleidercontainer aus Metall brennbare Gegenstände eingeworfen wurden. Durch den Brand wurden die Container leicht beschädigt. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt Hinweise zu möglichen Verursachern unter der Tel.: 05063/9010 entgegen.

