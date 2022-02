Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkohol am Steuer in Schellerten

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/SCHELLERTEN (erb); Am Abend des 26.02.2022, kurz nach 19:00 Uhr, geriet in der Ahstedter Straße in 31174 Schellerten ein Kleintransporter in das Visier einer Bad Salzdetfurther Streifenwagenbesatzung. Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle wurde bei dem 50-jährigen Fahrzeugführer aus Ilsede schnell festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Messung ergab einen vorläufigen Wert von 0,64 Promille. Der Mann musste daher im Anschluss eine gerichtsverwertbare Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach ermahnenden Worten wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Den Ilseder erwarten nun ein Fahrverbot von einem Monat, ein Bußgeld von 500,00 EUR (zzgl. Verfahrenskosten) und Punkte in Flensburg.

