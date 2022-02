Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungsbrand in Itzum

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am 26.02.2022, gegen 13.00 Uhr, bricht in der Küche einer Wohnung einer 82-jährigen in der Straße "In der Schratwanne" aus unbekannter Ursache ein Feuer aus, welches letztlich auf die gesamte Wohnung übergreift. Das Feuer kann durch die Berufsfeuerwehr Hildesheim und die Freiwillige Feuerwehr Itzum zeitnah abgelöscht werden. Dennoch ist die Wohnung bis auf weiteres unbewohnbar. Eine konkrete Schadenshöhe liegt bislang nicht vor. Die Wohnung selber befindet sich in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Es kam zu keinerlei Personenschäden. Die Bewohnerin sowie weitere Bewohner der Einrichtung konnten durch das dortige Pflegepersonal frühzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

