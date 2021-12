Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schuby: Schwerpunktkontrolle der Polizei - Alkohol, Drogen, Medikamente

Schleswig (ots)

In der vergangenen Woche führte das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Nord (PABR) eine Schwerpunktkontrolle "Alkohol, Drogen und Medikamente" im Straßenverkehr durch. Insgesamt waren acht Beamte der Fachdienste aus Schleswig, Husum und Schuby an neun Tagen in den Kreisen Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und in Flensburg mit gezielten Kontrollen unterwegs.

Dabei wurden 14 Fahrzeugführern eine Blutprobe entnommen, da sie unter dem Einfluss von Drogen gefahren sind. Sieben weitere Personen fuhren alkoholisiert, darunter ein Lkw-Fahrer mit über 2,8 Promille. Fünf Kraftfahrzeugführer hatten keine Fahrerlaubnis und bei zwei Personen wurden Drogen gefunden. Außerdem wurden 30 weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr ist seit mehreren Jahren Hauptziel der Verkehrssicherheitsarbeit der Landespolizei Schleswig-Holstein. Gerade im Zusammenhang mit Fahrten unter dem Einfluss von Drogen registriert die Polizei eine deutliche Zunahme. Die Kontrollen werden fortgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell