Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl aus Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Ein 32-jähriger aus Hildesheim stellt am 25.02.2022, gegen 18.00 Uhr, seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Hildesheimer Borsigstraße zum Parken ab. Als der 32-jährige am 26.02.2022, gegen 00.25 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, muss er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe der Fahrertür seines Pkw eingeschlagen hat, auf diese Weise in das Fahrzeug eingedrungen ist und diverse Teile ausgebaut und entwendet hat. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

