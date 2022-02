Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem: (fie) Am heutigen Samstagmorgen ist es in der Zeit zwischen 6 Uhr und 10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Bockenem in der Bürgermeister-Sander-Straße, Höhe Haus-Nr. 10, gekommen. Bislang unbekannter Fahrzeugführer streift offenbar beim Vorbeifahren oder Rangieren den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, weißen Pkw Renault einer Bad Salzdetfurtherin und entfernt sich daraufhin unerkannt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 05063/901-115.

