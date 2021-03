Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung auf offener Straße

Ludwigshafen (ots)

Ein Pärchen lieferte sich am Montag (15.03.2021) eine handfeste Auseinandersetzung auf offener Straße. Ein Zeuge meldete gegen 21.30 Uhr der Polizei, dass ein Mann auf eine Frau in der Notwendstraße einschlagen würde. Als die Polizei eintraf befanden sich das Pärchen noch vor Ort. Demnach brach ein Streit zwischen einem 36- und einer 43-Jährigen aus. Der Mann schlug daraufhin der Frau mehrmals in Gesicht. Die Frau wehrte sich und warf einen Fahrradkorb in seine Richtung, der ihn am Kopf traf. Beide wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und standen unter Alkoholeinfluss. Der Mann hatte 1.48, die Frau 0,68 Promille.

