Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Unfallflucht beobachtet

Ludwigshafen (ots)

Ein 65-Jähriger wurde am Montag (15.03.2021) dabei beobachtet, wie er mit seinem PKW gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr und sich anschließend aus dem Staub machte. Gegen 10.30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin den Mann, wie er gegen ein geparkten PKW in der Bgm.-Fries-Straße fuhr. Anschließend stieg er aus und begutachtete den Schaden. Im guten Glauben unbeobachtet gewesen zu sein, fuhr er schließlich davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die stellte den Flüchtigen an seiner Wohnanschrift fest. Der 65-Jährige hinterließ einen Sachschaden von 1000 Euro und muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell