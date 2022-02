Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Nettlingen / Heinde: (fie) In den vergangenen Tagen ist es zu zwei Einbruchdiebstählen im hiesigen Bereich gekommen. Am gestrigen Freitag wurde mitgeteilt, dass in ein seit kurzer Zeit leerstehendes Einfamilienhaus in dem zu Söhlde gehörenden Ortsteil Nettlingen eingebrochen wurde. In der Waldstraße haben sich in der Zeit von Mittwoch, 23.02.2022, 19:30 Uhr bis Freitag, 25.02.2022, 17:00 Uhr bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür Zugang in das Haus verschafft. Hier entwendeten sie mehrere Schmuckgegenstände mit einem Gesamtwert in unterer, vierstelliger Höhe. Ebenso wurde bekannt, dass auch in das Vereinsheim des Heinder Sportvereins in der Listringer Straße eingebrochen wurde. Dies muss in der Zeit von Donnerstag, 24.02.2022, 20:30 Uhr und Freitag, 25.02.2022, 10:30 Uhr passiert sein. Durch ein Fenster stiegen die Täter in das Gebäude ein und beschädigten dort das Inventar. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Wer Hinweise zu den beiden Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-115 zu melden.

