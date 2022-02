Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen/Heyersum - Diebstahl einer vergoldeten Brosche

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen OT Heyersum (pie). Am Donnerstag, den 24.02.2022, suchte der bislang unbekannte Beschuldigte die 80-jährige Geschädigte in der Zeit von ca. 14:40 Uhr bis ca. 15:00 Uhr auf. Der Beschuldigte klingelte an der Tür der Geschädigten in der Straße "Am Schmiedekamp" in 31171 Nordstemmen OT Heyersum und gab an auf der Suche nach Theaterrequisiten zu sein. Nachdem der unbekannte Täter das Haus wieder verlassen hatte, wurde das Fehlen einer vergoldeten Brosche festgestellt. Die Schadenssumme wird auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt. Der Täter wird als ca. 40 Jahre alt und ca. 1,85m groß beschrieben. Zudem habe er kurze dunkelbraune Haare gehabt und dunkle Bekleidung getragen.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell