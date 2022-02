Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Erneuter Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Hildesheim (ots)

Harsum (pie). Im Tatzeitraum von Mittwoch (23.02.2022) 20:00 Uhr bis Donnerstag (24.02.2022) 07:30 Uhr kam es in 31177 Harsum erneut zu einem Diebstahl von Kfz-Kennzeichen. Bislang unbekannte Täter entwendeten beide Kennzeichenschilder eines Ford Transit, welcher auf einem Parkplatz in der Straße "Hoher Weg" geparkt stand. Geschädigt wurde in diesem Fall erneut die Gemeinde Harsum.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell