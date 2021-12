Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Büren-Brenken (ots)

(mb) In der Nacht von Sonntag auf Montag (27.12.2021) ist am Loretoberg ein alkoholisierter 33-jähriger Autofahrer verunglückt.

Gegen 00.15 Uhr fuhr der Mann mit einem Peugeot 307 auf der abschüssigen Straße in Richtung Brenken. In einer Rechtskurve kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholkonsums nach links von der Fahrbahn ab. Der Peugeot fuhr über die aus dem Erdreich schräg aufsteigenden Leitplanken und hob seitlich ab. Nach etwa 20 Metern prallte der Wagen gegen einen Baum und blieb mit Totalschaden auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er war in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit Hilfe von Rettungsgeräten befreit werden. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Da der 33-jährige unter Alkoholeinwirkung stand wurden ihm Blutproben entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei.

