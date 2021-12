Polizei Paderborn

POL-PB: Aus dem Graben in den Gegenverkehr geschleudert

Paderborn (ots)

33102 Paderborn-Kernstadt, Borchener Straße in Höhe Roener Weg Samstag, 24.12.2021, 17:00 Uhr

Der 60-jährige Fahrer eines VW-Transporters kam am Heiligen Abend auf der Bor-chener Straße in Höhe des Roener Weges nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam es zum Auffahrunfall mehrerer Fahrzeuge.

Gegen 17:00 Uhr fuhr der 60-Jährige, der auf der Borchener Straße zwischen dem Frankfurter Weg und dem Roener Weg in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs war, mit seinem VW-Transporter aus bisher unbekannten Gründen nach rechts in den Straßengraben. Von dort wurde er zurück auf die Fahrbahn bis in den Gegen-verkehr geschleudert. Dabei beschädigte er ein Straßenschild. Auf der Gegenfahr-bahn musste der stadteinwärts fahrende Renaultfahrer (66J.) stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem VW-Transporter zu vermeiden. Die dahinter fahrende Audifahrerin (56J.) und der nachfolgende Fordfahrer (70J.) fuhren auf. Der Fahrer des VW-Transporters wurde aufgrund seiner Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Verdachts einer beeinträchtigenden Medikamenteneinnahme wurde bei ihm eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Drei Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgebunden und beseitigt. Für diese Zeit musste die Fahrbahn der Borchener Straße zwischen dem Frankfurter Weg und dem Roener Weg komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell