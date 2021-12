Polizei Paderborn

POL-PB: 2 Verletzte durch Unfall im Kreuzungsbereich

Paderborn (ots)

33102 Paderborn, Kreuzung Heinz-Nixdorf-Ring, Münsterstraße, Wilhelmshöhe Samstag, 24.12.2021, 16:32 Uhr

Durch die Missachtung des Vorrangs durch einen 35-jährigen, nach links abbie-genden Audifahrers, kam es an Heiligabend im Kreuzungsbereich Heinz-Nixdorf-Ring/Münsterstraße/Wilhelmshöhe zu einem Verkehrsunfall, wodurch ein Mitfahrer eines 30-jährigen in dessen Mercedes-Benz leicht verletzt wurde.

Gegen 16:32 Uhr, fuhr der Audifahrer von der Münsterstraße in den Kreuzungsbe-reich ein und beabsichtigte nach links auf den Heinz-Nixdorf-Ring in Fahrtrichtung B1 (Detmold) abzubiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Fahrer des Mercedes-Benz. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch eine 25-jährige Mitfahrerin im Mercedes-Benz leicht verletzt wurde. Des Weiteren befand sich im Mercedes eine schwangere Frau. Beide wurden zwecks ambulanter Be-handlung und zur vorsorglichen Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zur Unfallzeit herrschte Dunkelheit und starker Regen.

