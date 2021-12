Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in leerstehendes Krankenhausgebäude

Büren, Nikolausstraße (ots)

Freitag, 24.12.2021, 20:50 Uhr bis Samstag, 25.12.2021, 11:40 Uhr

Im Tatzeitraum brachen bislang unbekannte Täter in das leerstehende Krankenhaus St. Nikolaus Hospital in Büren ein. Hierbei warfen die Täter einen Gullydeckel in die Fensterscheibe und gelangten so in das Innere. Aus dem Hospital wurden Kupferkabel und Kupferrohre entwendet. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/ 306-0 entgegen.

