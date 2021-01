Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sprinter-Diebstahl in Harsum

HARSUM - (jpm)Bereits in der Nacht zu Mittwoch, 20.01.2021, wurde in der Siemensstraße in Harsum ein Mercedes-Sprinter einer dort ansässigen Firma entwendet. Die Polizei Hildesheim sucht diesbezüglich mögliche Zeugen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge konnte die Tatzeit auf den 20.01.2021, gegen 00:45 Uhr, eingegrenzt werden. Der silberfarbene Transporter, der über ein Keyless-Go-System verfügt, stand zuvor am rechten Fahrbahnrand der Siemensstraße.

Auffällig an dem Fahrzeug sind ca. 2 Meter breite, orangefarbene Aufschriften mit einem Jaguar daneben, die sich links- und rechtsseitig sowie auf der Motorhaube befinden.

Zeugen, denen eventuell, auch schon im Vorfeld, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

