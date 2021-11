Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebstahl aus Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die zu einem Diebstahl am Dienstag gegen 17:00 Uhr in der Charles-Lindbergh-Straße in Böblingen Hinweise geben können. Unbekannte Täter entwendeten aus einem vermutlich unverschlossenen Audi eine dunkelblaue Laptoptasche aus Leder der Marke Hilfiger. In dieser befanden sich zwei hochpreisige Fotokameras sowie dazugehöriges Fotoequipment. Der Wert der Beute wurde auf etwa 7.000 Euro beziffert.

