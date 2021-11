Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 16:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Opel, der in der Pforzheimer Straße in Horrheim am rechten Fahrbahnrand stand. Eine Zeugin konnte den Unfallhergang beobachten. Demnach soll der noch unbekannte Fahrzeuglenker die Pforzheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs gewesen sein und hierbei den geparkten Opel gestreift haben. Der Unbekannte war mutmaßlich mit einen dunkelroten Familienvan unterwegs. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

