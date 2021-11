Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unfall führt zu 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 16:30 Uhr kam es auf der Landesstraße 1189 im Bereich der Einmündung in Richtung Magstadt zu einem Unfall mit einem Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Vermutlich aus Unachtsamkeit bog ein 86-jähriger Mercedes-Lenker, der die Stuttgarter Straße von Maichingen kommend befuhr, auf die L 1189 Richtung Magstadt ab, ohne einen bevorrechtigten, entgegenkommenden 78-jährigen Renault-Lenker passieren zu lassen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

