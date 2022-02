Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Netto Marktes in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(fre) Am Dienstag, den 22.02.2022, in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 12:35 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Netto Marktes in 31008 Elze in der Sehlder Str. 22 ein schwarzer VW Passat CC beschädigt. Ein unbekannter Verursacher beschädigte diesen mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken am linken Heck. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

