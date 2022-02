Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Diebstahl in Gerzen

Hildesheim (ots)

Alfeld/Gerzen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Bereich des Ortsteils Gerzen zu einer Totalentwendung eines hochwertigen Autos der Marke Jeep Grand Cherokee. Die Nutzerin hatte den Pkw am Dienstagabend vor dem Haus in der Hermann-Gils-Straße gesichert abgestellt. Der mit einem Keyless-Go System ausgerüstete graue Jeep Grand Cherokee wurde gegen Mitternacht zuletzt vor dem Haus gesehen. Im Verlauf der Nacht konnte von den Tätern offensichtlich durch ein Funk-Signal das Fahrzeug geöffnet und dann auch gestartet werden. Anschließend fuhren die Fahrzeugdiebe unerkannt mit dem Auto vom Grundstück des Geschädigten davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Pkw-Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

