Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneute Betrugstat- falsche Polizeibeamte// Polizei bittet um Mithilfe

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Betrüger ergaunerten gestern Mittag eine fünfstellige Bargeldsumme eines Seniors, weil sie ihm glaubhaft vermittelten, dass seine Tochter in Gewahrsam sitzen würde. Mit einem Appell bittet die Polizei um Mithilfe in der Präventionsarbeit.

Der Senior aus Hildesheim erhielt gegen 09:00 Uhr einen Anruf von einer Frau, die sehr ausgelöst wirkte und weinte. Kurz nachdem diese Frau sagte, dass etwas Schlimmes passiert sei, übernahm ein Mann das Telefongespräch. Der Mann gab sich als Polizist aus und sprach von einem schweren Unfall, den die Tochter des Seniors verursacht habe. Der vermeintliche Polizeibeamte teilte dem Hildesheimer mit, dass die Tochter in Gewahrsam sitze und nur auf Kaution entlassen werde. Kurz nach diesem Telefonat meldete sich dann ein angeblicher Oberstaatsanwalt bei dem Mann und gab an, dass die Kaution auf eine fünfstellige Summe festgelegt worden sei.

Während der gesamten Gespräche mit der angeblichen Polizei und der Staatsanwaltschaft wurde die dargestellte Geschichte stark ausgeschmückt. Zudem bekam der Mann von den Unbekannten genaue Instruktionen, was er wie machen soll.

Der Senior besorgte anschließend das Geld und übergab es, wie vereinbart, einem Mann in der Nähe seiner Wohnung in der Schützenwiese. Erst in den Abendstunden flog der Betrug auf.

Der Abholer konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- ca. 35-40 Jahre alt

- 170 cm groß

- südeuropäisches Aussehen

- dickliche Statur

- dunkle, kurze Haare ("normaler Männerhaarschnitt")

- schwarze Winter-Steppjacke

- schwarze Hose

- hochdeutsch, akzentfrei

Zeugen, die zu dem Abholer und/oder der Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

"Wir brauchen die Unterstützung jedes Einzelnen, damit die Betrüger keine Chance haben. Bitte sprechen Sie mit ihren Angehörigen, Nachbarn und Freunden über die Betrugsmaschen und geben Sie die unten angegebenen Tipps weiter", appelliert Polizeisprecherin Kristin Möller.

Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

Sprechen Sie auf jeden Fall mit jemanden, wenn der Anrufer Sie um Stillschweigen bittet.

Geben Sie niemals Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

Hinterlegen Sie kein Geld an einem vereinbarten Ort, z.B. Briefkasten oder Mülltonne.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die Sie nicht kennen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell