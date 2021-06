Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg

Erneuter Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Erneut haben dreiste Taschendiebe am Dienstag (22.6.) in Dülmen zugeschlagen. In diesem Zusammenhang konnte ein Pärchen beobachtet werden, was sich auffällig verhalten hat.

Eine Dülmener Senorin befand sich beim Einkauf, als sie von einer fremden Frau angesprochen wurde. Hierbei hielt die Frau der Seniorin ein Lebensmittel vor das Gesicht und verhinderte den Blick auf ihre am Rollator aufgehängte Handtasche, in der sich auch ihre Geldbörse befand. An der Kasse stellte die Seniorin dannn fest, dass ihre Geldbörse im Korb des Rollators lag und das Geld aus der Geldbörse gestohlen wurde.

Ein weiterer Zeuge hatte die Frau sowie ihren Begleiter ebenfalls beobachtet, ging aber davon aus, dass das Pärchen gemeinsam mit der Seniorin den Einkauf tätigte. Personenbeschreibung:

- weiblich, ca. 160-165 cm groß, schwarze schulterlange glatte Haare, dünne Statur, etwa 20 Jahre alt, schwarz geschminkte Augen, bekleidet mit einer schwarzen Leggings und einem weißen Schal - männlich, ca. 185 cm groß, schwarze Haare und Undercut, sportliche Statur, bekleidet mit einem schwarz-gelben Oberteil und einer Bluejeans

Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

