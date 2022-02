Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Polizei beschlagnahmt größeren Drogenfund in Hildesheimer Wohnung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits am vergangenen Freitagabend, 18.02.2022, beschlagnahmten Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim in einer Wohnung in der Innenstadt eine größere Menge an Marihuana und Kokain.

Der entscheidende Hinweis, der letztlich zu dem Drogenfund führte, ist einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken. Demnach war in dem Mehrfamilienhaus starker Marihuana-Geruch zu vernehmen. Eine Streifenbesatzung konnte anschließend die betreffende Wohnung lokalisieren. Auf Klingeln und Klopfen öffnete den eingesetzten Beamten jedoch niemand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht die sofortige Durchsuchung der Wohnung an. Unter Hinzuziehung eines Schlüsseldienstes wurde die Tür geöffnet. In den spärlich eingerichteten Räumlichkeiten, die einen eher unbewohnten Eindruck machten, konnte keine Personen angetroffen werden.

Jedoch stießen die Beamten auf Marihuana im unteren zweistelligen und auf mutmaßliches Kokain im unteren einstelligen Kilobereich. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und zur Dienststelle in die Schützenwiese verbracht.

Der Nutzer der Wohnung ist nach derzeitigem Stand nicht bekannt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Eventuelle Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

