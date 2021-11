Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1590) Mehrere Einbrüche in Rückersdorf - Festnahme eines Tatverdächtigen

Rückersdorf (ots)

Am Montagnachmittag brach ein dringend tatverdächtiger 26-jähriger Mann in zwei Einfamilienhäuser in Rückersdorf (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Er konnte im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung festgenommen werden.

Gegen 12:30 Uhr gelangte der zunächst Unbekannte durch Einschlagen einer Scheibe in den Keller des Einfamilienhauses in der Hohen Linde. Dort versuchte er weitere Türen aufzubrechen, was ihm jedoch auf Grund zusätzlicher Sicherungen nicht gelang. Daraufhin flüchtete der Täter.

Gegen 16:00 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mann, als dieser gerade im Begriff war, mittels eines Werkzeuges das Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Waldstraße aufzubrechen. Der Zeuge sprach den Unbekannten an, woraufhin dieser flüchtete.

Durch die Polizeiinspektion Lauf wurde unmittelbar eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet. Beamte trafen ihn kurze Zeit später im Nahbereich an und nahmen ihn fest.

Auf Grund des übereinstimmenden Vorgehens an beiden Tatörtlichkeiten, der zutreffenden Personenbeschreibung und des Antreffens im unmittelbaren Umfeld, gilt der 26-Jährige als dringend tatverdächtig. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Beschuldigten. Er wird heute dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

