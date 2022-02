Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschtem internationalen Führerschein unterwegs

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Lamspringe (erb); Am Abend des 21.02.2022 kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth in der Straße "Im Winkelfeld" in 31195 Lamspringe im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen schwarzen VW Golf. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers, einem 23-Jährigem aus Lamspringe, stellten die Polizisten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Bei dem von der Person ausgehändigten internationalen Führerschein ergaben sich ferner erste Anhaltspunkte für eine Totalfälschung. Der nunmehr Beschuldigte sieht sich jetzt mit einem Verfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis konfrontiert. Nachdem das Dokument zur weiteren Überprüfung beschlagnahmt worden ist, musste er seinen Nachhauseweg zu Fuß antreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell