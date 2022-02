Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Alfeld: Zeugenaufruf nach drei Verkehrsunfallfluchten

Hildesheim (ots)

Sibbesse (ni) - Am 22.02.2022, gegen 16:50 Uhr, befahren ein 27 Jähriger Gronauer und ein 21 Jähriger Mann aus Bad Salzdetfurth in der genannter Reihenfolge mit ihren PKW die L482 aus Almstedt kommend in Richtung Breinum. An einer Fahrbahnverengung kommt ihnen ein silberfarbener Opel-SUV entgegen und beachtet an der Engstelle nicht deren Vorrang. Der Gronauer muss deshalb stark abbremsen und der Fahrer aus Bad Salzdetfurth bemerkt dieses zu spät und fährt mit seinem Pkw auf. Durch den Unfall entsteht ein Schaden von ca. 4400 Euro. Der Fahrer des SUV entfernt sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle.

An der beschriebenen Engstelle ereignete sich eine weitere Unfallflucht. Ein unbekannter Pkw befährt in der Zeit vom 22.02.22, 17:00 Uhr und dem 23.02.22, 07:30 Uhr, die Straße aus Richtung Breinum in Richtung Almstedt . Aus nicht bekannter Ursache stößt das Fahrzeug gegen eine dort angebrachte Warnbake und beschädigt diese dadurch.

Alfeld - Am 23.02.22, zwischen 09.05 Uhr und 10.00 Uhr, touchiert ein unbekannter Pkw beim Einparken auf dem Parkplatz eines Kreditinstitutes am Walter-Gropius-Ring einen dort abgestellten grauen Pkw VW-Passat. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in einer Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern, verlässt auch dieser Fahrzeugführer die Unfallstelle.

Zu den drei Unfallfluchten werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell