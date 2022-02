Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Montag, 7. Februar 2022, gegen 18.30 Uhr, eine Angestellte und einen Angestellten eines Geschäfts in der Altstadt mit einem Schlagstock geschlagen und leicht verletzt. Der Unbekannte wollte zuvor in Begleitung eines weiteren Jugendlichen den Laden auf der Ebertstraße mit zwei Körben voller Süßwaren verlassen, ohne diese zu bezahlen. Als der 31-jährige Angestellte des Geschäfts die beiden Jugendlichen darauf ansprach, zog einer der Jugendlichen einen Schlagstock aus seiner Hose und lief drohend auf den 31-Jährigen und seine 50-jährige Kollegin zu. Er schlug mehrfach mit dem Schlagstock um sich und traf dabei den 31-Jährigen und die 50-Jährige. Anschließend flüchtete der Jugendliche mit seinem Komplizen aus dem Geschäft in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte ist circa 15 bis 16 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkelgraue Jacke der Marke Wellensteyn, schwarze Jeans und eine schwarze Cappy. Sein Komplize ist ebenfalls 15 bis 16 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat braune Augen und kurze, schwarze, gelockte Haare. Er trug einen schwarzen Pullover und eine graue Weste. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden flüchtigen Jugendlichen oder ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell