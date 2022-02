Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Steine auf Straßenbahn geworfen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem unbekannte Jugendliche am Donnerstag, 3. Februar 2022, in der Altstadt Steine auf eine Straßenbahn geworfen haben. Als die Bahn der Linie 302 um 12.53 Uhr aus einem Tunnel kam, um die Haltestelle "Musiktheater" an der Ebertstraße anzufahren, traf ein Stein die Frontscheibe des Fahrzeugs. Die Scheibe wurde beschädigt, Fahrgäste jedoch nicht verletzt. Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu den gesuchten jugendlichen Tätern machen können, melden sich bitte telefonisch beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 6264 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell