Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Discounters in Buer am Samstagabend, 5. Februar 2022, wurde eine Gelsenkirchenerin leicht verletzt. Die 40-Jährige hatte gegen 18.20 Uhr die Filiale an der Horster Straße verlassen, als ein Fahrzeug auf dem Parkplatz an ihr vorbeifuhr. Dabei kollidierten der rechte Außenspiegel des Wagens und der rechte Arm der Frau. Der Spiegel des Wagens klappte zurück, der Fahrer setzte seine Fahrt fort und bog vom Parkplatz auf die Horster Straße in Richtung B226/Vinckestraße ein. Die Frau verletzte sich leicht, verzichtete aber auf eine medizinische Behandlung vor Ort.

Der Fahrer ist circa 30 bis 40 Jahre alt. Die Polizei bittet ihn, sich telefonisch zu melden unter der 0209 365 6251 beim Verkehrskommissariat oder unter der 0209 365 2160 bei der Leitstelle. Auch Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz des Discounters in Höhe der Haltestelle Hugostraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter einer der angegebenen Telefonnummern zu melden.

