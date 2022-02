Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau durch Feuer in Mehrfamilienhaus verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 52-jährige Frau ist am Dienstag, 8. Februar 2022, bei einem Brand in Schalke verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einer Mietwohnung an der Alsenstraße gegen Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Vor Ort eingetroffene Rettungskräfte brachten alle Personen, die sich noch in dem Mehrfamilienhaus befanden, nach draußen ins Freie. Mit einem Rettungswagen wurde die 52-Jährige aus Gelsenkirchen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell