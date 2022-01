Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versammlung mit Bezug zur Corona-Pandemie in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 9. Januar 2022, fand in den Abendstunden erneut eine unangemeldete Versammlung mit Bezug zur Corona-Pandemie in Wardenburg statt.

Gegen 19:00 Uhr versammelten sich dazu etwa 65 Personen aus dem bürgerlichen Spektrum auf dem Marktplatz in der Huntestraße in Wardenburg, um gemeinsam einen Aufzug zu beginnen. Die Polizei erteilte zu Versammlungsbeginn die Auflagen und wies insbesondere auf die Maskentragepflicht hin. In der Folge nahmen noch etwa 25 Personen an dem Aufzug durch den Ortskern teil.

Im weiteren Verlauf stellten die Beamt*innen sechs Ordnungswidrigkeiten aufgrund des Nicht-Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung fest. Die betroffenen Personen wurden identifiziert und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Das Versammlungsgeschehen verlief insgesamt friedlich und war gegen 20:30 Uhr beendet.

